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وزارة التضامن: لا يشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عامًا خلال آداء الحج

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:02 م
وزارة التضامن: لا يشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عامًا خلال آداء الحج الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى  من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
 
وتضمنت الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.
 
 






وزيرة التضامن

حج الجمعيات الاهلية

شروط حج الجمعيات الأهلية

حج الجمعيات الاهلية 1445ه

2024

موعد التقدم لحج الجمعيات الاهلية



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