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وزارة الصحة: مبادرة علاج ضعف السمع تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 28 يوما

الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:07 ص
وزارة الصحة: مبادرة علاج ضعف السمع تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 28 يوما مبادرة علاج ضعف السمع تستهدف الأطفال من عمر يوم
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة تستهدف الأطفال حديثى الولادة من عمر يوم وحتى 28 يوما.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: تتوفر أماكن الفحص فى المراكز والوحدات الصحية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع. 
 
وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة.
 
وأوضح أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.
 
مبادرة علاج ضعف السمع تستهدف الأطفال من عمر يوم
مبادرة علاج ضعف السمع تستهدف الأطفال من عمر يوم

 







وزارة الصحة

فحص السمع

ضعف السمع

الاطفال حديثى الميلاد



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