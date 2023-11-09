وزير الرى: توفير الاحتياجات المائية للمشروعات الجديدة وفق خطة العام الحالى

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة موسم الزراعات الشتوية، ومتابعة الموقف المائى ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين ، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال سويلم أن الوزارة تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الإحتياجات المائية، والالتزام بتوفير الإحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة طبقاً لخطة العام المائي الحالي ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيراً لحرصه على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للاطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.

وإستعرض سويلم خلال الإجتماع موقف سير العمل بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ، حيث وجه سيادته بمتابعة الإستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والتأكيد على متابعة عملية توزيع المياه وأعمال تطهيرات الترع والمصارف، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، والإلتزام بتطبيق المناوبات على الترع ، والإستفادة من منظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف ، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية ، والعمل على تطوير الموارد البشرية المتاحة بكل إدارة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل، مع البدء في التدريب التحويلي لإعداد جيل من البحارة لتغطيه العجز الحالي وتطبيق المناوبات وأحكام السيطرة علي منظومة توزيع المياه.

وأوضح سويلم أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى، مشيرًا للاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.

كما أشار الى مجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة و زيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها ، وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله ، وصرف مكافأة التميز الغير اعتيادى والسعى لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.