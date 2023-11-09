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وزارة التعليم تفتح باب التسجيل للدورات التدريبية التكنولوجية للمعلمين

الخميس، 09 نوفمبر 2023 11:09 ص
وزارة التعليم تفتح باب التسجيل للدورات التدريبية التكنولوجية للمعلمين وزارة التعليم تفتح باب التسجيل للدورات التدريبية التكنولوجية المعلمين
كتب محمود طه حسين ومحمد جاد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التسجيل للدورات التدريبية التكنولوجية لجميع المعلمين فى كافة التخصصات من خلال الرابط التالي وفق الجدول المحدد للتدريب : 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم التسجيل بالبريد الإلكتروني الموحد فقط، محددة بدء التدريبات للمعلمين بداية من 12 نوفمبر الجاري، مؤكدة فى خطاب لها أنه في ضوء العمل على تطوير مهارات وقدرات المعلم المهنية، والارتقاء بمستقبل أفضل عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية، واستكمال الدورات التدريبية التكنولوجية المنفذة من خلال النصية الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين"CPD" التي توفر للكوادر التعليمية في مصر بينة أمنة  للتدريب والتوجيه المهني المستمر، من خلال متابعة الأداء للوصول لأفضل النتائج.
 
وأكدت الوزارة، أنه في إطار البدء في التدريبات التكنولوجية الأساسية، يتم توجيه المعلمين من أعضاء هيئة التدريس الذين لم يسجلوا سابقا نحو مليء النموذج بالرابط التالي (التسجيل بالبريد الالكتروني الموحد فقط. ):
 
وقالت الوزارة إنه نظرا للدور البارز والمشكور لمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية في تنفيذ البرامج والتدريبات التكنولوجية بالمحافظة يتم التوجيه للمركز نحو استهداف الفئات المستهدفة ونشر الإعلان عن التدريبات بجميع الوسائل الإعلانية بالمديرية.






وزارة التربية والتعليم

تدريب المعلمين على التكنولوجيا

دورت تدريب المعلمين على التكنولوجيا

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