اليوم السابع
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وزارة الصحة: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا

الخميس، 09 نوفمبر 2023 01:04 م
وزارة الصحة: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن المرأة الحامل تعتبر أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا بسبب ضعف مناعتها خلال فترة الحمل وتابعت : تلقى لقاح الأنفلونزا يحمى من العدوى ومضاعفاتها.
 
يذكر أن  الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: -
 
1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 
 
2- كبار السن 
 
3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 
 
4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 
 
5- العاملين بالمجال الطبى
 
6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.
 
المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا
المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا
 






وزارة الصحة

لقاح الانفلونزا

السيدات الحوامل



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