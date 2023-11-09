وزارة الصحة: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا

قالت وزارة الصحة والسكان إن المرأة الحامل تعتبر أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا بسبب ضعف مناعتها خلال فترة الحمل وتابعت : تلقى لقاح الأنفلونزا يحمى من العدوى ومضاعفاتها.
يذكر أن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: -
1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات
2- كبار السن
3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية
4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة
5- العاملين بالمجال الطبى
6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.
المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا
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