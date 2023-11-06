اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تكشف كيفية تقديم طلب عدم اجتياز تدريبات مسابقة المعلمين

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تكشف كيفية تقديم طلب عدم اجتياز تدريبات مسابقة المعلمين وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
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