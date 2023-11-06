حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تكشف كيفية تقديم طلب عدم اجتياز تدريبات مسابقة المعلمين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
المدارس تعلن تفاصيل إعلان نتيجة التقييم لشهر أكتوبر.. اعرف التفاصيل
وزير النقل: سيتم خفض زمن التقاطر بالخط الأول للمترو لـ 2.5 دقيقة بعد تطويره
وزير النقل: مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر بمسار معزول لتجنب الحوادث
البيئة: الحكومة وفرت 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية
وزارة التعليم تكشف كيفية تقديم طلب عدم اجتياز تدريبات مسابقة المعلمين
وزارة التعليم: التقييم الثانى لصفوف النقل نهاية نوفمبر وفى منهج الشهر
وزير النقل: القطار الكهربائى السريع يصل مصر نهاية 2024 والقطار الإقليمى قريبا
اختيار وزيرة البيئة ضمن أكثر 10 قادة حكوميين مؤثرين في تحقيق الاستدامة
وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لدفعة جديدة بأكاديمية الأوقاف
وزير الزراعة: الأمن الغذائي العالمي تأثر بالأزمات المتلاحقة
وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة معتمدة
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