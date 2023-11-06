وزير النقل يشهد توقيع 4 عقود و6 مذكرات تفاهم فى مجالات الجر الكهربائى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل على هامش فعاليات اليوم الثاني "للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023" توقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الجر الكهربائي "مترو الانفاق – القطار الكهربائي الخفيف – القطار الكهربائي السريع".

وتم توقيع عدد 4 عقود و 5 مذكرات تفاهم و 1 اتفاقية إطارية في مجال الجر الكهربائي "مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع" بين الهيئة القومية للانفاق وتحالفات وشركات عالمية ومحلية، وهى:

1- توقيع عقد الخدمات الإستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع ‏إمتداد الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة) حتى شبين القناطربين الهيئة القومية للأنفاق ‏والمكتب الاستشارى الاسبانى ‏TYPSA

2- توقيع مذكرة التفاهم لتحديد شروط التوقيع لتمديد عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث عدد (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق مع شركة كاف الأسبانية

3- توقيع مذكرة تفاهم لتحديد شروط توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الأسبانية ‏ لتحديث وصيانة عدد 39 قطار تعمل على الخط الثانى للمترو

4- توقيع الإتفاقية الإطارية لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات أفيك إنتل الصينية و شركة مجموعة هندسة الجسور الكبرى للسكك الحديدية الصينية

5- توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الخامسة من القطار الكهربائي الخفيف LRT بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنترناشيونال الصينية (أفيك إنتل)

6- توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال مشروع قطار كهربائي من الرحاب الى العاصمة الادارية الجديدة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل)

7- الاعلان عن بدء تنفيذ الأعمال للانظمة الالكتروميكانيكية للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع

8- توقيع مذكرة تفاهم بين تحالف تطوير الدلتا (DDC) وبين شركة (CRIC) الصينية بشأن انشاء خط القطار الكهربائي السريع "بورسعيد/ ابو قير بطول 250 كم بنظام BOT

9- توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (المساحة – الفسطاط) New CP402

10- توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمحطات الخط الأول من شبكة القطار السريع (السخنة – العلمين/ مطروح ) مع تحالف شركات (أوراسكوم للإنشاءات – المقاولون العرب – السويدي إليكتريك)