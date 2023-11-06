اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة معتمدة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:58 م
وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة معتمدة وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة من العاملات بالجهاز الإداري للدولة الحاصلات على مؤهل أزهري، أو الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه من أي من الجامعات المصرية في مجال الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف من حملة المؤهلات العليا، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء دعم وتعزيز جهود الواعظات. 
 
وعلى الراغبات التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQkevThn-ZQiBHJChq182XbGJhmq8CjjazDBFbkUuFOek40w/viewform?usp=sf_link
 
 






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