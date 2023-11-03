محافظ الدقهلية يكلف بتركيب محددات لمنع مرور النقل الثقيل بطريق الحزام الآمن

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بوضع محدد لمنع مرور سيارات النقل الثقيل للحفاظ علي سلامة المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وكلف"مختار" نادر محي الدين، رئيس مركز ومدينة المطرية، بمتابعة أعمال تركيب محدد لمنع مرور النقل الثقيل، بطريق الحزام الأمن المطل علي بحيرة المنزلة، عملا علي سلامة المواطنين، مشيرا أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة إجراءات تم اتخاذها بالفعل لتأمين طريق الحزام الآمن ببحرة المنزلة بداية من تقاطع بحيرة المنزلة مع محور 30 يونيو وحتى نهاية الطريق للحفاظ على السلامة الأمنية، وللحد من ظاهرة الحوادث بالطريق وحفاظا علي سلامة المواطنين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المطرية، أنه تم اليوم بالفعل الإنتهاء من تركيب محدد لمنع مرور النقل الثقيل، بطريق الحزام وهو عبارة عن محدد تنبية بإرتفاع 5 أمتار، ومحدد اخر بعده بمسافة 70 مترا، وارتفاع 3.20 متر بالمطرية، علي الحزام الأمن بجوار مسطحات المطرية، وجار الإنتهاء أيضا من محدد 30 يونيو بنطاق محافظة بورسعيد.

وأكد محافظ الدقهلية، ان القيادة السياسية والحكومة وكافة الأجهزة بمحافظة الدقهلية، حريصون على تقديم خدمات حكومية متميزة، تحقيقا لإرضاء المواطنين وتحقيق الآمان لهم والحفاظ على سلامتهم.