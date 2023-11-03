محافظ الدقهلية: ثبات تعريفة ركوب جميع سيارات الأجرة على مستوى المحافظة

الدقهلية - محمدالحبشى

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، ثبات تعريفة الركوب لجميع سيارات الأجرة على مستوى المحافظة، وكلف السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وأحمد البنداري، مدير عام المواقف بالمحافظة، بالمرور على كافة المواقف العمومية، للتأكد من ثبات الأجرة التعريفية، ومحطات تموين السيارات للتأكد من حسن سير صرف المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة، وكذا إجراء الجرد الفعلي للمحطات.

وأوضح مختار أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات شملت البنزين بأنواعه الثلاثة والغاز الطبيعي، وجاءت كالآتي:

بنزين 95 بسعر 12.5 جنيه للتر

بنزين 92 بسعر 11.5 جنيه للتر

بنزين 80 بسعر 10 جنيهات للتر

الغاز الطبيعي بسعر 5.5 جنيهًا للمتر المكعب

وأوضح المحافظ أنه تم تثبيت سعر السولار 8.25، والكيروسين 8.25، وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 6000 جنيه، بالإضافة إلى تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وقرر المحافظ تشكيل لجان رئيسية وفرعية للمرور على مواقف السيارات العمومية والتاكسي والسرفيس وشركات النقل الجماعي، للتأكد من ثبات تعريفة الركوب بالخطوط العامة والداخلية وعدم تقسيم الخط، والالتزام بالحمولة المقررة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بكافة الوحدات المحلية للمرور والمتابعة والتنسيق مع اللجنة العامة.

كما قرر مختار تشكيل لجنة للمرور على كافة محطات تموين السيارات، للتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار المقررة وعدم حجبها، وحصر الكميات الموجودة بكل محطة قبل زيادة الأسعار من خلال الدفاتر، وبعد زيادة الأسعار من خلال التأكد الفعلي من محطات الوقود، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشملت القرارات تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين، سواء من أصحاب سيارات الأجرة أو أصحاب محطات تموين السيارات.

وشدد مختار على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين غير الملتزمين، سواء من أصحاب محطات التموين أو السائقين.