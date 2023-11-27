تعرف على الفيتامينات والمعادن الأشهر لعلاج مشكلات المعدة والجهاز الهضمى

كتبت مروة محمود الياس

عملية هضم المعدة للطعام من العمليات المعقدة وبالغة الحساسية، هذه العملية هى التى تستخلص العناصر والفيتامينات من الطعام لإيصالها للجسم بشكل مناسب يمكنه الاستفادة بها، هذا ما وضحه تقرير نشر فى موقع everlywell، مضيفا أن الكثير من الفيتامينات سواء التى نستخلصها من الطعام او فى شكلها الدوائى يمكن ان تعزز من صحة المعدة وتعزز بشكل عام من عملية الهضم وقوته.

وتابع التقرير أن هناك فيتامينات تقوى من الهضم وتعزز من سرعته، ومنها فيتامين سى الأمن والصحة والمفيد للصحة بشكل عام، والهضم والأمعاء بشكل خاص، فهو يتعامل مع البكتيريا بالامعاء ويعزز من خفض نسب الالتهابات والمشكلات المعويو، اضاقدقو إلى أنه يزيد من حدة البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمى، واضاف التقرير أن هذا الفيتامين يمكن تناوله من خلال تناول الفلفل، والكيوى، والجريب فروت، فضلا عن الطماطم الغنية والصحية.

فيتامين أ ، هذا الفيتامين المهم لتعزيز سلامة المعدة وحركة الامعاء، فوفقا للتقرير، فهو يساعد على تقليل فرص الإصابة بسوء الامتصاص، كذا يوجد هذا الفيتامين الهام فى القرع، والجزر، والبطاطا،وهو هام لتعزيز عملية الهضم.

وفى السياق ذاته، ذكر تقرير نشر فى موقع rootfunctionalmedicineان الماغنسيوم أحد أهم المعادن المفيدة لصحة الجهاز الهضمى خاصة لأولئك اللذين يعانون من اضطرابات هضمية وإمساك وصعوبات فى البراز، هذا المعدن يعزز من ليونة البراز ويجعله سهل الخروج ويساعد على تعزيز سلامة حركية المعدة وتقليل اضطراباتها، فضلا عن أنه يتواجد فى بذور الشيا واليقين والكاجو.

الزنك أحد أهم المعادن لصحة المعدة لتعزيز قوة خلايا المعدة ايضا، ويساعد على الوقاية من أمراض المعدة المتقدمة ويعزز من حركية الامعاء وسلامة الهضم بشكل جيد، ويتواجد فى اللحوم وبذور اليقطين.