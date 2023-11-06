الجرعة الزائدة من فيتامين أ تضر جسمك وتسبب تساقط الشعر

على الرغم من أن الفيتامينات والمعادن مركبات مهمة لصحتك العامة، إلا أن تناول الكثير منها ليس فكرة جيدة، في دراسة جديدة بحسب موقع "thehealthsite"، وأشار الباحثون إلى أن تناول فيتامين أ بما يتجاوز الحد اليومي الموصى به وهو 10000 وحدة دولية يمكن أن يؤدي إلى تسمم فيتامين أ، والذي بدوره يسبب تساقط الشعر، ويمكن تغطية هذه الكمية من فيتامين أ بسهولة بواسطة تناول جزرة واحدة.
فيتامين أ الزائد يسبب تساقط الشعر
على الرغم من أن فيتامين أ ضروري، إلا أن الاستهلاك الزائد يمكن أن يكون له آثار ضارة، الإفراط في فيتامين (أ) يعطل دورة نمو الشعر الطبيعية، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، كيف يحدث ذلك:
تلف بصيلات الشعر: عندما تتراكم مستويات عالية من فيتامين أ في بصيلات الشعر، فإن ذلك يؤدي إلى شعر هش وهش وأكثر عرضة للتكسر.
منع نمو الشعر: يمكن أن يمنع فيتامين أ الزائد نمو الشعر الجديد عن طريق التدخل في قدرة بصيلات الشعر على التجدد.
ما هى الكمية اليومية من فيتامين أ التى يحتاجها الجسم
لمنع تساقط الشعر والحفاظ على الصحة العامة، من الضروري أن تكون على دراية بالاستهلاك اليومي الموصى به من فيتامين أ، وتختلف الكمية الغذائية الموصى بها لفيتامين أ حسب العمر والجنس، ولكن هناك إرشادات عامة، على النحو المنصوص عليه في جامعة هارفارد الأمريكية :
للذكور البالغين: 900 ميكروجرام (مكجم) يوميًا
للإناث البالغات: 700 ميكروجرام يومياً
بعض مصادر فيتامين أ تشمل:
المصادر الحيوانية: الكبد والأسماك ومنتجات الألبان مثل الحليب والبيض.
المصادر النباتية: الجزر والبطاطا الحلوة واللفت والسبانخ والفلفل الأحمر توفر الكاروتينات التي يمكن تحويلها إلى فيتامين أ بواسطة الجسم.
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