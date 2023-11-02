اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 نوفمبر 2023 05:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. التضامن: انتظام صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بعد الزيادة

الخميس، 02 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن: انتظام صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بعد الزيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 
وزير الصحة يستعرض خطة تقديم الدعم الصحى للحالات القادمة من قطاع غزة
 
تعليم القاهرة توجه بإيقاف نقل وندب المعلمين بين المدارس لاستقرار الدراسة
 
وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين
 
وزارة النقل تنفذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحرى.. فيديو
 

 







حصاد الوزارات

وزير الصحه

الدعم الصحى

تعليم القاهره

وزاره الاوقاف

وزاره النقل

بطاقه التموين

الزراعه

المنيا

ميناء دمياط البحرى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة