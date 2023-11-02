حصاد الوزارات.. التضامن: انتظام صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بعد الزيادة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الصحة يستعرض خطة تقديم الدعم الصحى للحالات القادمة من قطاع غزة
تعليم القاهرة توجه بإيقاف نقل وندب المعلمين بين المدارس لاستقرار الدراسة
وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين
وزارة النقل تنفذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحرى.. فيديو
إعادة تشغيل بطاقة التموين بعد توقفها فى هذه الحالة.. تفاصيل
الزراعة: فحص وعلاج مجانى لأكثر من 4400 رأس ماشية بالمنيا
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