اليوم السابع
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الزراعة: فحص وعلاج مجانى لأكثر من 4400 رأس ماشية بالمنيا

الخميس، 02 نوفمبر 2023 02:48 م
الزراعة: فحص وعلاج مجانى لأكثر من 4400 رأس ماشية بالمنيا قافلة بيطرية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية، مجانية لدعم صغار مربي الثروة الحيوانية بمحافظة المنيا.
 
وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، ان، ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
 
واضاف فاضل ان تلك القافلة، جاءت أيضا، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، برئاسة اللواء ايهاب صابر، ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، فضلا عن معاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية،
 
وأشار مدير المعهد، ان القافلة جابت جميع قري ونواحي محافظة المنيا  لعلاج ماشية واغنام وماعز وابل ودواب صغار  المربيين، لافتا الى ان أعمال القافلة شملت اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد 524 حالة، كذلك تم الكشف وتقديم العلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 656  وعلاج الطفيليات الدخلية  لعدد 963 حالة  وتم عمل 130  عمليه جراحية وتم تحصين 234 بالتحصينات غير سيادية وتم تجريع 1198 من الاغنام وتم علاج الطفيليات الخارجية و رش 769 بعدد اجمالي 4474 حاله  صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة.






الماشية

الزراعة

المنيا

الاغنام



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