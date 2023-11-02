تعليم القاهرة توجه بإيقاف نقل وندب المعلمين بين المدارس لاستقرار الدراسة

كتب محمود طه حسين

أرسلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطابا لجميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، بشأن إيقاف حركات النقل والندب لمديري المدارس والمعلمين، بجميع المراحل بهدف استقرار وانضباط العملية التعليمية.

وأكدت المديرية، علي أنه في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على استقرار وانضباط العملية التعليمية للعام الدراسي داخل الإدارات التعليمية وبين المدارس ، يتم إيقاف حركات (النقل-الندب) لمديري المدارس والمعلمين بجميع المراحل ولا يتم النقل والندب إلا بعد الرجوع للمديرية حفاظاً على استقرار العملية التعليمية بالمدارس.

فيما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعيين مديرين مدارس جدد خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إصدار قرار وزارى لتعيين خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين.

وأوضح الوزير أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديرى المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل والذى يتناسب مع طبيعة عملهم.

ووجه الدكتور رضا حجازي مديري المديريات التعليمية بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية، وسرعة توزيعهم على مدارس الجمهورية، وتقديم كافة سبل الدعم لهم من قبل مديرى الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.