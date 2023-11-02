وزارة النقل تنفذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحرى.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحرى، ضمن خطة الدولة ل تطوير الموانئ ، وتنفذ المحطة في اطار تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من " المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط" والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستى.

ومشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م وبعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل والذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالمي، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) ضمن خطة الوزارة لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ .

ويتم تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م ، وكذلك مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2 ، ومشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء.