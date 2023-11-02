وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الاوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر العاملين بالحكومة أو القطاع العام، وخريجي مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف، ومن الحاصلين على درجة الدكتوراة أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين في الدراسات الإسلامية أو العربية أو التربوية من جميع الجامعات المصرية وأوائل الكليات الحاصلين على مرتبة الشرف من جميع كليات وأقسام القرآن الكريم و الشريعة الإسلامية واللغة العربية بالجامعات المصرية .

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه الراغبين التقدم في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0kaB1ZFUi6WP6Havpovig4EpSv_yBG3tL9nuYlWY5OldJdw/viewform?usp=sf_link