اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 نوفمبر 2023 02:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين

الخميس، 02 نوفمبر 2023 01:32 م
وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الاوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر العاملين بالحكومة أو القطاع العام، وخريجي مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف، ومن الحاصلين على درجة الدكتوراة أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين في الدراسات الإسلامية أو العربية أو التربوية من جميع الجامعات المصرية وأوائل الكليات الحاصلين على مرتبة الشرف من جميع كليات وأقسام القرآن الكريم و الشريعة الإسلامية واللغة العربية بالجامعات المصرية . 
 
وأوضحت وزارة الأوقاف أنه الراغبين التقدم في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0kaB1ZFUi6WP6Havpovig4EpSv_yBG3tL9nuYlWY5OldJdw/viewform?usp=sf_link
 
 
 






وزارة الاوقاف

خطباء الاوقاف

ائمة الاوقاف

الاوقاف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة