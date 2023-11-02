إعادة تشغيل بطاقة التموين بعد توقفها فى هذه الحالة.. تفاصيل

كتب مدحت وهبة

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا للتيسير على المواطنين، حيث تتيح الوزارة حاليا العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات، منها إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف وخدمة الفصل الاجتماعي أو نقل البطاقة من محافظة لأخرى من خلال بوابة مصر الرقمية .

كما تتيح الوزارة خدمة إعادة تشغيل بطاقة التموين بعد توقفها وذلك بالنسبة للشخص المسافر خارج مصر لمدة 6 أشهر أو أكثر،شريطة أن يتقدم لمكتب التموين التابع له للإفادة بسفره خارج البلاد ،حيث يتم إيقاف البطاقة التموينية طوال فترة السفر وعند العودة يقوم بإبلاغ مكتب التموين لإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، أما في حالة عدم إبلاغ مكتب التموين بالسفر خارج مصر يتم إيقاف البطاقة بشكل نهائى.