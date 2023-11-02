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وزارة الأوقاف تعلن اعتماد 5 خطباء مكافأة جدد على بند التحسين

الخميس، 02 نوفمبر 2023 01:22 م
وزارة الأوقاف تعلن اعتماد 5 خطباء مكافأة جدد على بند التحسين وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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نشرت وزارة الاوقاف أسماء الناجحين من محافظتي (القاهرة , الجيزة ) من خريجي دور مايو  2023م المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية  دور مايو  2023م ، وسننشر تباعًا إعلان أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم :
 
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وكانت أكدت وزارة الأوقاف ، أن هيئة الأوقاف المصرية تحقيق إنجازاتها فى مجال تعظيم إيرادات وأرباح وعوائد الوقف، حيث بلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 10/ 2023م حتى 31/ 10/ م مبلغًا وقدره (220.206.826) جنيه، بزيادة قدرها (24.823.136) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (12.7%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 / 2023م، وبزيادة قدرها (46.569.595) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (26.8%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021/ 2022م.
 
في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2023م حتى 31/ 10/ 2023م مبلغًا وقدره (752,096,324) جنيه، بزيادة قدرها (112.342.706) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (17.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022/ 2023م وبزيادة قدرها (214.599.099) جنيه، بنسبة قدرها (39.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/ 2022م.

 







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