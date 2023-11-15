حصاد الوزارات.. "التعليم" توفر رابط توزيع مناهج الطلاب المصريين فى الخارج

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الصحة: عدد شهداء غزة تجاوز 11 ألف.. وطفل يفقد حياته كل 10 دقائق
وزارة الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تتابع المولود 42 يوما بعد الولادة
وزارة الأوقاف تفتح الباب للراغبين فى العمل بها من المعينين بالجهات الحكومية
وزارة الأقاف: انطلاق الجولة الثالثة للتصفيات الأولية للمسابقة الثقافية
وزارة النقل تدرس مد قطار خفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية
وزير التعليم: وضع معايير جديدة للمعلم مع شركاء دوليين والأكاديمية المهنية
وزارة التعليم توفر رابط توزيع مناهج الطلاب المصريين فى الخارج عبر موقعها
وزارة العمل تُدَرِب "مُفتشى العمل" بـ 8 محافظات على "المساواة بين الجنسين"
التنمية المحلية: إزالة 10 آلاف حالة تعد على الأراضى خلال أسبوعين
وزيرة التضامن: رفع قدرات الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية من 12 إلى 45 عامًا
التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية بزيادة 15%
وزارة التعليم توضح آلية إلحاق طلبة الإعدادية العائدين من الخارج بالمدارس
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