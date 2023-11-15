اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. "التعليم" توفر رابط توزيع مناهج الطلاب المصريين فى الخارج

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. "التعليم" توفر رابط توزيع مناهج الطلاب المصريين فى الخارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة: عدد شهداء غزة تجاوز 11 ألف.. وطفل يفقد حياته كل 10 دقائق
 
وزارة الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تتابع المولود 42 يوما بعد الولادة
 
وزارة الأوقاف تفتح الباب للراغبين فى العمل بها من المعينين بالجهات الحكومية
 
وزارة الأقاف: انطلاق الجولة الثالثة للتصفيات الأولية للمسابقة الثقافية
 
وزارة النقل تدرس مد قطار خفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية
 
وزير التعليم: وضع معايير جديدة للمعلم مع شركاء دوليين والأكاديمية المهنية
 
وزارة التعليم توفر رابط توزيع مناهج الطلاب المصريين فى الخارج عبر موقعها
 
وزارة العمل تُدَرِب "مُفتشى العمل" بـ 8 محافظات على "المساواة بين الجنسين"
 
التنمية المحلية: إزالة 10 آلاف حالة تعد على الأراضى خلال أسبوعين
 
وزيرة التضامن: رفع قدرات الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية من 12 إلى 45 عامًا
 

 







حصاد الوزارات

وزير الصحه

شهداء غزه

وزاره الاوقاف

وزاره النقل

التربيه والتعليم



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