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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:22 م
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التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية بزيادة 15%

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:00 م
التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية بزيادة 15% وزارة التضامن الاجتماعي - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة "عن شهر نوفمبر، حيث أشارت الى انتظام صرف المساعدات اليوم الأربعاء بزيادة الـ15% .
 
وعلى مدار السنوات الماضية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج للارتقاء بتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.
 
كانت الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أن هذه الزيادة هي الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتي أقرها  رئيس الجمهورية في مارس 2023 لمستفيدي الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.
 
 
 






وزارة التضامن

المساعدات النقدية

تكافل وكرامة

اسر تكافل وكرامة

زيادة اسر تكافل وكرامة



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