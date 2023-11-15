وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز برنامج تدريب الشباب فى 8 محافظات بالصعيد

كتبت آية دعبس

وجه وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء، الإدارات المُختصة بملف التدريب المهني بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجاً في تلك الخطط ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة"، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجدد الوزير، دعوته إلى الشباب من الجنسين بالتوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات التي يقطنون بها للتقديم على دورات التدريب المهني حتى يكونوا جاهزين لإحتياجات سوق العمل.

وجاءت توجيهات الوزير تزامناً مع إجتماع تنسيقي بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى WFP وبرنامج التعاون الألمانى، الذى انعقد أمس الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة الخطة التنفيذية بين الوزارة والبرنامج لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر، "أسوان ، والأقصر، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبنى سويف ، والفيوم" بمجالات ومِهن الطاقة الشمسية ، والتفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الآلي ، والتطريز اليدوى ،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة.

وبحسب بيان الوزارة، فإن هذا الاجتماع التنسيقى الذى نظمته الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والإدارة المركزية للتدريب المهنى، افتتح فعالياته المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، بكلمة أكد خلالها على أهمية تفعيل الخطة التدريبية بالمحافظات والاستفادة من طاقات الشباب من الجنسين وتوجيه كفاءاتهم للمشاركة فى عمليات التنمية الإقتصادية، ودعمهم من خلال برامج التدريب المهنى المجاني المُخطط تنفيذها خلال الفترات المُقبلة.

يُشار إلى أن وزارة العمل تمتلك 27 مركز تدريب ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب وتأهيل الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،كما تقدم جوائز للمتفوقين تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.