وزارة الأوقاف تفتح الباب للراغبين فى العمل بها من المعينين بالجهات الحكومية

من ناحية أخرى في إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لمقارئ الأئمة غير الأعضاء بالمديريات الإقليمية، أعلنت الوزارة أفضل سبع مديريات أداءً، وهي:

1. الدقهلية.

2. الغربية.

3. أسيوط.

4. القاهرة.

5. الإسماعيلية.

6. دمياط.

7. جنوب سيناء.