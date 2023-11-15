وزارة الأوقاف تفتح الباب للراغبين فى العمل بها من المعينين بالجهات الحكومية

أعلنت وزارة الاوقاف فتح الباب أمام الراغبين في العمل بالوزارة من العاملين المعينين بالجهات الحكومية نقلًا أو ندبًا، للعمل بديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، في التخصصات التالية:
1- الشئون الهندسية.
2- الشئون القانونية.
3- الشئون المالية.
4- التحول الرقمي.
5- الموارد البشرية.
فعلى من يرغب ملء النموذج التالي:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd36RzqK1K.../viewform...
في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.
من ناحية أخرى في إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لمقارئ الأئمة غير الأعضاء بالمديريات الإقليمية، أعلنت الوزارة أفضل سبع مديريات أداءً، وهي:
1. الدقهلية.
2. الغربية.
3. أسيوط.
4. القاهرة.
5. الإسماعيلية.
6. دمياط.
7. جنوب سيناء.
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