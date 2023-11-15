وزارة النقل تدرس مد قطار خفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية

كتب سيد الخلفاوى

بدأت وزارة النقل إجراءات تنفيذ مشروع قطار كهربائي خفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل)، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنفيذ المشروع.

تفاصيل المشروع: