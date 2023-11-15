وزيرة التضامن: رفع قدرات الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية من 12 إلى 45 عامًا

كتب مدحت وهبة

صرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" بأن الصندوق يختص بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم لمساعدتهم على العيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات الصلة.

وتم توقيع عقد شراكة مع احدى الجمعيات والتي قامت بدورها بعمل بروتوكولات تعاون مع 8 جمعيات قاعدية بمحافظة المنيا، لتنفيذ فصول المدارس الحقلية الزراعية والتي تهدف رفع قدرات 200 شخص من ذوي الإعاقات الذهنية من سن 12 إلى 45 عامًا علي مستوي 8 مراكز بمحافظة المنيا.

وأوضحت نيفين القباج، أنه عند تناول أي قضية تخص الأشخاص ذوي الإعاقة لابد من إشراكهم فيها للتعرف على مشاكلهم والتحديات التي تواجههم، للعمل على تذليل العقبات والصعاب التي تقف حائلًا أمامهم وتحقيق المستهدف المطلوب في مجال دعم وحماية وتعزيز حقوقهم وتحسين قدراتهم من خلال عدة آليات، منها تنمية الابتكار لديهم والعمل على تحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة، حيث بدأ الصندوق بإجراء زيارات للتعرف علي الأشخاص المستهدفة من المشروع وجمع بيانات عنهم لعمل التقييم المبدئي قبل تنفيذ المشروع من خلال استشاري الإعاقة بالمشروع، كما تم عقد تدريبات لتوعية الأهالي بالمجتمعات الخمسة المنضمة للمشروع عن قانون الإعاقة والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وفكرة مشروع المدارس الحقلية وعقد ورشة عمل مع الفريق الاستشاري لإعداد المنهج التدريبي للمدارس الحقلية.

وأشارت نيفين القباج، إلى أن الصندوق قام بتدريب 10 ميسرين وميسرات في عدد 5 مدارس كمرحلة أولي على المنهج التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تنفيذ تدريب عن المدارس الحقلية "تعريفها ومراحلها ومبادئها والعناصر الأساسية لها وسماتها وعناصر نجاح المدارس الحقلية والسجلات المطلوبة للمدارس، كما تم تنفيذ الأنشطة الزراعية والتأهيلية للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية.