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وزارة الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تتابع المولود 42 يوما بعد الولادة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:14 م
وزارة الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تتابع المولود 42 يوما بعد الولادة مبادرة صحة الأم والجنين
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تتابع حالة الأم والمولود لمدة 42 يوم بعد الولادة، ومواعيد العمل في المبادرة يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 مساء.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن خطوات التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بالوحدات الصحية.
 
وتتضمن خطوات التسجيل:
 
1- التوجه لأقرب وحدة صحية.
 
2- تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة.
 
3- تسجيل البيانات الشخصية على الكارت.
 
4- تسجيل نتائج التحاليل على الكارت.
 
5- إجراء تحليل السكر والفيروسات ونقص المناعة البشرى والزهيرى والالتهاب الكبدى بى. 
 
6- قياس الطول والوزن وضغط الدم.
 
7- إدخال النتائج على برنامج التسجيل.
 
مبادرة صحة الأم والجنين
مبادرة صحة الأم والجنين
 






وزاوة الصحة

مبادرة صحة الأم والجنين

نقص المناعة



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