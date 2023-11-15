وزارة الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تتابع المولود 42 يوما بعد الولادة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تتابع حالة الأم والمولود لمدة 42 يوم بعد الولادة، ومواعيد العمل في المبادرة يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 مساء.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن خطوات التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بالوحدات الصحية.

وتتضمن خطوات التسجيل:

1- التوجه لأقرب وحدة صحية.

2- تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة.

3- تسجيل البيانات الشخصية على الكارت.

4- تسجيل نتائج التحاليل على الكارت.

5- إجراء تحليل السكر والفيروسات ونقص المناعة البشرى والزهيرى والالتهاب الكبدى بى.

6- قياس الطول والوزن وضغط الدم.

7- إدخال النتائج على برنامج التسجيل.