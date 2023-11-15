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أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين تعلن زيادة ضخ السلع وتخفيضات تصل لـ25%

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:03 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين تعلن زيادة ضخ السلع وتخفيضات تصل لـ25% وزارة التموين
كتب: محمد الأحمدى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
وزارة التعليم: تقييم الطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا عبر منصة الامتحانات
 
وزارة التعليم توضح فئات طلبة الثانوية المقرر أداء امتحاناتهم ورقيا
 
وزارة الصحة تكشف 4 نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية
 
الزراعة: براءة اختراع دولية فى النانوتكنولوجى وأمراض النبات بالولايات المتحدة الأمريكية
 

 







اخبار 24 ساعه

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