وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

واصلت وزارة النقل حملتها الموسعة التى أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو فى حرم السكة الحديد، لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للمتلكات العامة، وتعطيل لمسير القطارات وأضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة في التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها، والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار بيان للوزارة إلى أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليها مسئولية مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين، من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والتي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.