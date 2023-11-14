اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 05:37 م
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وزارة الصحة تكشف 4 نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 05:00 م
وزارة الصحة تكشف 4 نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية، والتى تتضمن:-
 
-متابعة قياس الضغط والسكر بانتظام 
-قياس نسبة الكوليسترول
-تجنب التدخين 
- ممارسة الرياضة بشكل منتظم 
 
و تشمل اعراض الذبحة الصدرية الشعور بألم في الصدر يشبه  الحرق أو الامتلاء او الضغط ، ايضا قد يحدث ألم في الذراعين او الظهر او الرقبة او الفك.
 
ويشير الخبراء الى وجود أعراض أخرى تتضمن :التعرق، الدوار ضيق التنفس الغثيان
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان بالكشف مجانا من خلال حملة 100 مليون صحة المتواجدة في كل المحافظات يوميا من 9 صباحًا لـ 9 مساءً
 
 
 
نصائح هامة للوقاية من الاصابة بالذبحة الصدرية
نصائح هامة للوقاية من الاصابة بالذبحة الصدرية

 

 

 







وزارة الصحة

الذبحة الصدرية

طرق الوقاية من الذبحة الصدرية



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