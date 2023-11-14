وزارة الصحة تكشف 4 نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية، والتى تتضمن:-

-متابعة قياس الضغط والسكر بانتظام

-قياس نسبة الكوليسترول

-تجنب التدخين

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم

و تشمل اعراض الذبحة الصدرية الشعور بألم في الصدر يشبه الحرق أو الامتلاء او الضغط ، ايضا قد يحدث ألم في الذراعين او الظهر او الرقبة او الفك.

ويشير الخبراء الى وجود أعراض أخرى تتضمن :التعرق، الدوار ضيق التنفس الغثيان

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالكشف مجانا من خلال حملة 100 مليون صحة المتواجدة في كل المحافظات يوميا من 9 صباحًا لـ 9 مساءً