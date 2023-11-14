وزير الزراعة: 8 محاور لدعم التعاون الصينى الأفريقى

كتبت أسماء نصار

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهم محاور دعم التعاون الصيني الأفريقي في مجال الزراعة خلال كلمته اليوم أمام المنتدى الصينى الأفريقى فى الزراعة، والذى يعقد حاليا في الصين بحضور وزراء الزراعة والمسئولين بالدول الأفريقية.

وفى التقرير التالى نتعرف على محاور لدعم التعاون الصيني الأفريقي في مجال الزراعة...

1- أهمية تبني خطط وسياسات زراعية لدول القارة الأفريقية، والتنسيق والتكامل الزراعي الأفريقي بين الدول الأفريقية وبين الدول الصديقة المانحة مثل جمهورية الصين الشعبية.

2- البحث عن اليات تمويل محفزة ومبتكرة وميسرة تدعم تمكين دول إفريقيا من بناء النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود والاستدامة مع تدعيم التنمية الريفية الافريقية للوفاء بالمتطلبات الغذائية لشعوبنا العظيمة.

3- الاستخدام الأمثل المستدام للثروات الطبيعية التي تتمتع بها الدول الأفريقية، خاصة في المجال الزراعي من جانب ومن جانب آخر إنشاء مؤسسات مشتركة افريقية / صينية لدعم هذا التعاون.

4- أهمية الاستقرار وتجنب التوترات والصراعات داخل دول القارة الافريقية، بما يتيح تدفق الاستثمارات الأجنبية.

5- الاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية للزراعة الحديثة والاهتمام ببرامج الرقمنة، مع الاهتمام بالتصنيع الزراعي كألية لزيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

6- تشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة مع اهمية ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية كموارد تمويلية، مع توفير الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين واصحاب الحيازات الصغيرة، لتحقيق التنمية الاحتوائية والقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاستجابة للازمات الغذائية الطارئة.

7- تشجيع اقامة وانشاء مراكز اقليمية لوجستية لتخزين الحبوب والغذاء مه الاهتمام بتوفير خطوط نقل ملاحية دولية بين دول المنظمة لتعزيز التبادل التجاري، فضلا عن العمل على ازالة العوائق الفنية التي قد تتسبب في انخفاض معدل التبادل التجاري للسلع بين الدول خاصة الزراعية منها.

8- أهمية توافر مؤشرات وبيانات جيدة عن حالة الامن الغذائي بالدول الافريقية حتى تكون الية تساعد دولة الصين وغيرها من شركاء التنمية على حديد مسارات وبرامج واولويات التمويل.