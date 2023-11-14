اليوم السابع
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وزارة التموين: زيادة ضخ السلع الغذائية وتخفيضات تصل لـ25%

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 12:31 م
وزارة التموين: زيادة ضخ السلع الغذائية وتخفيضات تصل لـ25% سلع غذائية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وزارة التموين

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

السلع الغذائية

أسعار السلع الغذائية

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