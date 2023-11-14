وزير الزراعة يكلف بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح بالأسعار المعتمدة

كتبت أسماء نصار

زار الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بزيارة إلى محافظة بنى سويف لمتابعة أعمال حماية الأراضى ومنع التعديات وكذلك متابعة توافر تقاوى القمح وتوزيعها على المزراعين بأسعار مخفضة وكذلك منظومة حوكمة الأسمدة بالمديريات يرافقه المهندس عماد جنجن مدير مديرية الزراعة في بنى سويف والمهندسة فاطمة نظير مفتش الإدارة المركزية لحماية الأراضى والمهندس محمد عبدالوهاب مدير عام التعاون بالمديرية وبعض القيادات من مديريه الزراعة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد المكثف والميداني في جمع المحافظات وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.

وقام "عيسى" بالإشراف على حملة مكبرة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية ومتابعه مدي توافر تقاوى القمح والتاكد من صرف الأسمدة المدعمة للمزراعين وعدم صرفها للمتعدين على الأراضى الزراعية.

ووجه السيد القصير وزير بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح وبالاسعار المعتمدة بجميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد القصير أيضا على متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع لضمان جودة التقاوى وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة مؤكدا على محاسبة المقصرين في ذلك وأشار إلى ان القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد محاور الأمن الغذائى.

كان وزير الزراعة قد شدد كذلك على التواجد مع المزراعين لتقديم الدعم الفنى قبل وأثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية.

الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.