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وزارة التعليم توضح فئات طلبة الثانوية المقرر أداء امتحاناتهم ورقيا

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 07:39 م
وزارة التعليم توضح فئات طلبة الثانوية المقرر أداء امتحاناتهم ورقيا وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمرحلة الثانوية ورقيا فى المدارس، موضحة أن الطلاب الذين لم يستلموا أجهزة التابلت سوف يؤدون الامتحانات ورقيا وخاصة طلبة الصف الأول الثانوي، مؤكدة أنه فى حالة عدم استلام الطلاب لأجهزة التابلت قبل موعد الاختبارات ستعقد الامتحانات ورقيا.
 
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، يتم مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة.
 
وشددت على ضرورة مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وتسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الاول الثانوي فور إستلامه والتأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.






وزارة التربية والتعليم

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

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