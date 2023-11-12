اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 نوفمبر 2023 05:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. وزير الزراعة يوجه بسرعة إنهاء توزيع تقاوى القمح بالسعر المعتمد

الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:59 م
حصاد الوزارات.. وزير الزراعة يوجه بسرعة إنهاء توزيع تقاوى القمح بالسعر المعتمد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
إعداد - محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية.
 
 
 
وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 






القمح

زراعة القمح

تقاوى القمح

الوجه القبلى

السيد القصير

وزارة الزراعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة