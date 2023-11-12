الرئيسية تقارير مصرية حصاد الوزارات.. وزير الزراعة يوجه بسرعة إنهاء توزيع تقاوى القمح بالسعر المعتمد الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:59 م السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إعداد - محمد جاد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية. وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح بالأسعار المعتمدة وزارة الصحة تكشف طريقة تشخيص الإصابة بالالتهاب الرئوى.. تفاصيل وزارة الأوقاف: افتتاح 14 مسجدًا يوم الجمعة المقبل وزيرة الهجرة تلتقي عددا من أبناء الجالية المصرية بأمريكا وكندا.. اعرف السبب خطوات التسجيل للعمل كرئيس لجنة ومراقب بامتحانات الثانوية العامة 2024 وزير العمل: استيفاء نسبة تعيين الـ5% بالقطاع الخاص بأسيوط في 387 شركة تفاصيل زيارة وزير التعليم العالي مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس وزير العمل: خطة لدمج العمالة غير المنتظمة في قاعدة بيانات الوزارة لرعايتهم وزارة الزراعة: استثمارات صناعة الدواجن بلغت 100 مليار جنيه وزارة الصحة: فحص 11 مليونا و179 ألف مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وزارة الصحة توضح 7 طرق لحفظ قلم الأنسولين .. تفاصيل وزارة الصحة: الرضاعة الطبيعية تقلل من فرص إصابة الأم بسرطانى الثدى والمبيض وزارة التعليم العالي تلاحق الكيانات الوهمية وتغلق كيانًا وهميًا بالقاهرة وزارة الأوقاف: انطلاق التصفيات الأولية للنسخة الثانية للمسابقة القرآنية وزارة الأوقاف: اعتماد 19 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بتأشيرات حج عادية من موظفيها بنظام القرعة وزارة التعليم: التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج شرط لاجتياز التقييم وزيرة البيئة تشارك فى نموذج لمحاكاة قمة المناخ COP28 بالجامعة البريطانية وزير الرى: مواجهة التعديات على نهر النيل على امتداد 1500 كيلو متر القمح زراعة القمح تقاوى القمح الوجه القبلى السيد القصير وزارة الزراعة الموضوعات المتعلقة كيف يمكن زيادة إنتاجية محصول القمح؟ الزراعة تجيب السبت، 11 نوفمبر 2023 09:00 ص تعرف على أصناف القمح المناسبة لمحافظات الوجه البحرى والجيزة السبت، 11 نوفمبر 2023 10:13 م تعرف على أصناف القمح الموصى بزراعتها بمحافظات مصر الوسطى والوجه القبلى الأحد، 12 نوفمبر 2023 01:15 م وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح بالأسعار المعتمدة الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:33 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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