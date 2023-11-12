اليوم السابع
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وزارة الصحة: الرضاعة الطبيعية تقلل من فرص إصابة الأم بسرطانى الثدى والمبيض

الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:23 ص
وزارة الصحة: الرضاعة الطبيعية تقلل من فرص إصابة الأم بسرطانى الثدى والمبيض الرضاعة الطبيعية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة الطبيعية تقوى العلاقة بين الأم والطفل، كما تقلل من فرص الإصابة بسرطان الثدى، وتابعت: الرضاعة الطبيعية ضرورة على الأقل لمدة عام لأنها تقلل من فرص إصابة الأم بسرطان الثدى.

وتابعت أن الرضاعة الطبيعية تسهم فى حماية الطفل من الأمراض المعدية والمزمنة، كما يساعد على الشفاء من الأمراض سريعا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للرضاعة الطبيعية فوائد كبيرة لصحة الأم، أولها أنها تقلل من احتمال الإصابة بالسرطان فى منطقة الثدى كما تقل من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية، والتى تصمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا، واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.

وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة إرضاع الطفل بناء على طلبه أى كلما يرغب فى الليل أو النهار، بالإضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل أى أغذية إضافية غير لبن.

 







الرضاعة الطبيعية

الأم

الطفل

سرطان الثدى

سرطان المبيض



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