وزارة الأوقاف: اعتماد 19 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

كتب لؤى على

نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة "البحيـرة" المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية والمراكز الثقافية 2023م، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم :

م الاســــــــم المديرية

1 كرم عثمان محجوب عثمان البحيرة

2 علي سيد أحمد علي شعبان البحيرة

3 محمد لطفي محمود هنيدي البحيرة

4 ربيع عبد العاطي مخيمر سعد البحيرة

5 عماد حسن عبد الرازق مفتاح البحيرة

6 محمد سليمان علي حسن البحيرة

7 رجب عبد الجواد بريك عبد الونيس البحيرة

8 محمد كامل السيد عوض العطار البحيرة

9 السيد محمد أحمد محمد البحيرة

10 عطية عبد العاطي عبد العزيز شاهين البحيرة

11 عبد الحميد عبده محمد حسن البحيرة

12 مرزوق عوض محمد موافى البحيرة

13 منصور السيد محمد عبد الله العبد البحيرة

14 علاء الدين عبد العاطي عبد العاطي جاد القهوجي البحيرة

15 مصطفى عادل مصطفى عمارة البحيرة

16 ربيع محمد الصافي محمد البحيرة

17 رمضان عبد المعبود عطا محمد البحيرة

18 أحمد أنور حسن الفقي البحيرة

19 محمود راضي علي محمد البحيرة

- وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

نسخة من المؤهل أصل.

1. صورة الرقم القومي.

2. صورتين شخصيتين حديثتين.

3. صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديريات استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين.