وزارة التعليم: التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج شرط لاجتياز التقييم

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج " أبناءنا فى الخارج" شرطا لاجتياز تقييمات العام الدراسى الحالى، مشددة على أنه بدون تسجيل بيانات الطالب وسداد للرسوم المقررة لن يتم تقييم الطالب فى المواد الدراسية ودخوله على منصة الامتحانات الإلكترونية التى سيتم إتاحتها للطلاب يناير المقبل مع بدء امتحان الفصل الدراسي الأول.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج والمقرر انطلاقها يناير 2024، حيث شملت الأوراق استمارة التقدم للامتحان المطبوعة من المنصة مرفقاً بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المثبتة بجواز سفر الطالب مع صورة من التأشيرة الموجودة بجواز السفر موضحا بها تاريخ دخول الطالب إلى الدولة، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية:

أولاً: مرحلة رياض الأطفال نظام اللغات

بالنسبة للطلاب المصريين فقط.

أصل شهادة الميلاد الرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها.

بالنسبة للطلاب غير المصريين.

أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة والجهات المعنية.

ثانيا: الصف الأول الابتدائي

بالنسبة للطلاب المصريين فقط، أصل شهادة الميلاد الرقم القومي)، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها.

بالنسبة للطلاب غير المصريين، أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة والجهات المعنية.

ثانيا : الصفوف من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي الطالب الذي حصل على آخر صف دراسي له من جمهورية مصر العربية، أصل بيان نجاح آخر صف دراسي حاصل عليه الطالب معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي).

بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة لغات ات أو المدارس الرسمية لغات أو المتميزة يزة لغات يشترط تقديم أصل بيان نجاح لاخر صف دراسي عينها ومدرج به درجة المستوى الطالب موضحا به اسم المدرسة ونوع التعليم الحاصل عليه الطالب للمرحلتين الابتدائية والثانوية، ودرجة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية والمديرية التعليمية التابع لها وتوضيح مسمى اللغة الأجنبية الثانية، ومعتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو في حال رغبة الطالب التقدم على نظام اللغات