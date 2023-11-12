اليوم السابع
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وزارة الأوقاف: افتتاح 14 مسجدًا يوم الجمعة المقبل

الأحد، 12 نوفمبر 2023 02:35 م
وزارة الأوقاف: افتتاح 14 مسجدًا يوم الجمعة المقبل مسجد جديد
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 14 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 325 ) مسجدًا منها ( 250 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 75 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد (11347) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (306) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم
2. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم
3. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول
4. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول
5. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء -قرية السحايت – الحامول
 
مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد عزبة أسيا – مركز الرحمانية
7. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار 
 
مديرية أوقاف بني سويف
8. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا
9. مسجد الهدى – كفر بني علي - سمسطا
 
مديرية أوقاف أسوان
10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي 
11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو
 
مديرية أوقاف مطروح
12. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا
مديرية أوقاف المنيا
2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط
 
 






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