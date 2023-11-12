وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح بالأسعار المعتمدة

كتبت أسماء نصار

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد القصير، على متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع لضمان جودة التقاوى وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة، مؤكدا محاسبة المقصرين في ذلك.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد محاور الأمن الغذائي، مشددا على التواجد مع المزراعين لتقديم الدعم الفني قبل وأثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرا استرشاديا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.