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والمهندس أيمن منصور رئيساً لجهاز رشيد الجديدة..

وزير الإسكان يكلف المهندس أحمد إبراهيم برئاسة جهاز العلمين الجديدة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:27 ص
وزير الإسكان يكلف المهندس أحمد إبراهيم برئاسة جهاز العلمين الجديدة وزير الاسكان عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتكليف المهندس احمد إبراهيم محمد إبراهيم، رئـيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة والمشرف على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة. 
 
كما شمل القرار، تكليف المهندس أيمن محمد عبد التواب منصور البزاوي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة - مكلف بمأمورية نائب رئيس جهاز القرى السياحية، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة ومشرفا على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه العلمين



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