السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاملين متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج ــ عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهمين "ا.م.ع" عامل و"ع.م.ع" عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش ، بدائر مركز جهينة.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جهينة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.