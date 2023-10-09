اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:03 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج حبس
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، الاثنين، بمعاقبة المتهم"م.ع.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه""ع.ع.ا" بدائرة مركز العسيرات.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023  بدائرة مركز العسيرات عندما تلقت أجهزة الامن بلاغا باصابة المجنى عليه  وتم نقله الى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الاجراءات كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم بسبب خلافات بينهما فقام بالتعدى عليه  مما أدى لاصابته ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل.
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

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