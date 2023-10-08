اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم تسلم كشوف المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للمديريات غدا

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:54 م
حصاد الوزارات.. التعليم تسلم كشوف المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للمديريات غدا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر على قضبان السكك الحديدية: تهدد الحياة وتعطل القطارات
 
التعليم: شهادة اجتياز المعلمين الجدد الاختبار البدنى ضمن مسوغات التعيين
 
التعليم تسلم كشوف المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للمديريات غدا
 
التعليم: التظلم على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى بالمديريات
 
وزيرة البيئة تجتمع مع قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ منظومة الحد من تلوث الهواء
 
وزير التعليم يستقبل مدير عام منظمة الإيسيسكو لبحث التعاون في بناء قدرات المعلمين
 
وزير الصحة يتفقد موقع إنشاء مستشفيى طنطا العام والأورام ويوجه بتذليل المعوقات
 
وزير الصحة يوجه بتوفير كل ما يلزم لإنهاء قوائم الانتظار بمستشفى قلب المحلة
 
وزير العمل يلتقى مديري المديريات ويوجه بحصر وتدريب ذوى الهمم لدمجهم بسوق العمل
 
وزير التعليم العالي يلتقي المدير العام لمنظمة الإيسيسكو لبحث مستجدات الشراكة
 
الرعاية الصحية: ندرس برنامج توأمة مع مستشفى أطفال بأستراليا للارتقاء بالخدمات
 
شركة نقل الكهرباء توقع عقدا لتدعيم تغذية مشروع الدلتا الجديدة بـ124 مليون جنيه
 

 


حصاد الوزارات

النقل

السكه الحديد

التربيه والتعليم

المعلمين الناجحين

وزيره البيئه

وزير الصحه

وزير العمل



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