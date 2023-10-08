اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:46 م
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وزيرة البيئة تجتمع مع قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ منظومة الحد من تلوث الهواء

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:15 م
وزيرة البيئة تجتمع مع قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ منظومة الحد من تلوث الهواء وزيرة البيئة تجتمع مع قيادات الوزارة
كتبت منال العيسوي

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اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بقيادات الوزارة لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة على الأرض، ونتائج الجولات الميدانية المكثفة لمساعدي الوزيرة في محافظات المنظومة لمتابعة تنفيذ محاورها المختلفة من الحد من حرق المخلفات البلدية والزراعية خاصة قش الأرز، والحد من الانبعاثات من مصادر التلوث كالصناعات الصغرى والمتوسطة وعوادم السيارات، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية.

 

واستمعت وزيرة البيئة لملاحظات المساعدين حول تيسير تنفيذ المنظومة خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة، وكيفية التغلب على تلك التحديات، للحفاظ على المكاسب المحققة في إحكام السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء خلال السنوات الأخيرة، كنتاج لعمل دؤوب وتنسيق فعال مع الجهات المعنية، حيث أشار مساعدو الوزيرة إلى استمرار هذه المكاسب على الأرض، خاصة فيما يتعلق باقبال المتعهدين على كبس قش الأرز، وهذا يتضح بشكل كبير في محافظة البحيرة، مع الحاجة لتشديد الرقابة على تنفيذ اجراءات المنظومة في بعض المحافظات الأخرى.

 

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الوضع الراهن لتنفيذ محاور المنظومة، ومنها موقف الحصاد وجمع وكبس قش الأرز، ورصد حرائق المخلفات البلدية والزراعية أولآ باول سواء من خلال الأقمار الصناعية أو فرق وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث وجهت بسرعة السيطرة على أية حرائق يتم رصدها وتحرير محاضر ضد المخالفين وتوعية المزارعين باضرار الحرق على البيئة والصحة العامة، كما تابعت موقف الاشتعالات بالمقالب العشوائية والمحطات الوسيطة للمخلفات البلدية والتأكيد على اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أية اشتعالات، والتنسيق مع السادة المحافظين الحد من تراكمات المخلفات على المحاور لتفادي الاشتعالات، وتقديم الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

 

كما تابعت وزيرة البيئة موقف تنفيذ قرارات السادة المحافظين فيما يخص تنظيم العمل بالصناعات الصغرى والمتوسطة كمصادر محتملة للتلوث (المكامير، المسابك، قمائن الطوب)، سواء بالغلق أو تحديد ساعات العمل.

 

ووجهت د. ياسمين فؤاد بسرعة التنسيق مع السادة محافظي المناطق الواقعة في نطاق المنظومة، للتأكيد على تشديد الرقابة على تنفيذ اجراءات الحد من الانبعاثات، والتأكد من الالتزام بتنفيذ قراراتهم بغلق مكامير الفحم خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، وإزالة المكامير المخالفة لانتهاء المهلة المحددة لها، وتعديل ساعات العمل للفواخير وقمائن الطوب لتقليل الانبعاثات، بالإضافة الى التنسيق مع وزارة الاوقاف فيما يخص الارشاد خلال خطبة الجمعة باضرار الحرق المكشوف للمخلفات البلدية والزراعية.


البيئة

قش الارز

السحابة السوداء



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