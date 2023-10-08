الزراعة: ندخل المخلفات الزراعية فى تصنيع الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية

أضاف «عزوز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المتبقيات والمخلفات الزراعية تكون مهدرة وبلا قيمة، لكن فى الوقت الحالى يتم إدخالها فى تصنيع الأعلاف غير التقليدية أو الأسمدة العضوية، وهذا يساهم أن يكون لتلك المخلفات قيمة اقتصادية وأيضا تحسين مستوى سكان الريف بزيادة دخلهم.

وتابع: «الخطة تتم من خلال حملات وندوات إرشادية وتوعوية يشارك بها خبراء ومتخصصين من الباحثين الذين لديهم خبرة كبيرة فى هذا المجال، فضلا عن الأساليب والآليات الخاصة بهم، والتى تمكنهم من عمل التدريبات النظرية والعملية للمزارعين، حتى يستطيعوا إيصال المعلومات للمزارعين بأبسط طريقة ممكنة فى الحفاظ على البيئة والاستفادة من المخلفات لديهم».