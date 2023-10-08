اليوم السابع
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الزراعة: ندخل المخلفات الزراعية فى تصنيع الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 01:22 م
الزراعة: ندخل المخلفات الزراعية فى تصنيع الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية مداخلة الدكتور علاء عزوز على القناة الأولى
محمد عبد العظيم

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قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة تضع خطة للاستفادة من متبقيات المخلفات الزراعية، وهذا له أهداف كثيرة للغاية وهو الحفاظ على البيئة ومنع التلوث أو أى آثار سلبية من الممكن أن تصيب صحة المواطنين بشكل عام، وبالتالى يساهم هذا فى تحسين دخل المزارع المصرى من المتبقيات الزراعية فى حالة عدم وجود قيمة اقتصادية لها.
 

أضاف «عزوز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المتبقيات والمخلفات الزراعية تكون مهدرة وبلا قيمة، لكن فى الوقت الحالى يتم إدخالها فى تصنيع الأعلاف غير التقليدية أو الأسمدة العضوية، وهذا يساهم أن يكون لتلك المخلفات قيمة اقتصادية وأيضا تحسين مستوى سكان الريف بزيادة دخلهم.

 

وتابع: «الخطة تتم من خلال حملات وندوات إرشادية وتوعوية يشارك بها خبراء ومتخصصين من الباحثين الذين لديهم خبرة كبيرة فى هذا المجال، فضلا عن الأساليب والآليات الخاصة بهم، والتى تمكنهم من عمل التدريبات النظرية والعملية للمزارعين، حتى يستطيعوا إيصال المعلومات للمزارعين بأبسط طريقة ممكنة فى الحفاظ على البيئة والاستفادة من المخلفات لديهم».


علاء عزوز

وزارة الزراعة

المخلفات الزراعية

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