التعليم تسلم كشوف المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للمديريات غدا

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تسليم كشوف المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للسنة الأولى، إلى المديريات التعليمية غدا، تمهيدا للتعاقد معهم من خلال المديريات التعليمية، موضحة أن الكشوف التى سيتم تسليمها للمديريات نهائية، ومن لم يحالفه الحظ سوف يسمح له بتقديم التماس داخل المديريات التعليمية التابع لها محل إقامته.

ووقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافى بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازى أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة ألفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التى لم يجتازوها.