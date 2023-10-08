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التعليم: شهادة اجتياز المعلمين الجدد الاختبار البدنى ضمن مسوغات التعيين

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:20 ص
التعليم: شهادة اجتياز المعلمين الجدد الاختبار البدنى ضمن مسوغات التعيين وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيكون من ضمن مسوغات التعيين للمعلمين الجدد بالدفعة الأولى، شهادة مميكنة باجتياز الاختبار البدنى ، حيث سيتم استصدار هذه الشهادة وضمها ضمن مسوغات التعيين.
 
ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
 
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي، أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
 
 

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