شركة نقل الكهرباء توقع عقدا لتدعيم تغذية مشروع الدلتا الجديدة بـ124 مليون جنيه

كتبت رحمة رمضان

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم، عقدا لتوسيع محطة محولات أبوغالب جهد 220/66/11 كيلوفولت بخليتين جهد 220 كيلوفولت للربط بمحطة محولات رشيد2 جهد 220/66/11 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز بنظام تسليم مفتاح التابعة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا.



يهدف المشروع إلى تدعيم التغذية الكهربائية لروافع رشيد وربطهم بالشبكة القومية ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة.



وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع حوالي 124 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى 10 شهور من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع.