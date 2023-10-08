اليوم السابع
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شركة نقل الكهرباء توقع عقدا لتدعيم تغذية مشروع الدلتا الجديدة بـ124 مليون جنيه

الأحد، 08 أكتوبر 2023 01:40 م
شركة نقل الكهرباء توقع عقدا لتدعيم تغذية مشروع الدلتا الجديدة بـ124 مليون جنيه وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم، عقدا لتوسيع محطة محولات أبوغالب جهد 220/66/11 كيلوفولت بخليتين جهد 220 كيلوفولت للربط بمحطة محولات رشيد2 جهد 220/66/11 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز بنظام تسليم مفتاح التابعة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا.

يهدف المشروع إلى تدعيم التغذية الكهربائية لروافع رشيد وربطهم بالشبكة القومية ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع حوالي 124 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى 10 شهور من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع.


الكهرباء

الدلتا الجديدة

المصرية لنقل الكهرباء

وزارة الكهرباء



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