التعليم: التظلم على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى بالمديريات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التظلم أو الالتماس الذى سيتقدم به من لم يجتاز امتحانات مسابقة تعيين 30 ألف معلم بالسنة الأولى سيكون في المديريات التعليمية مشددة على أن الفرصة لن تضيع عليهم بل سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه سيتم إعلان أسماء المعلمين الجدد الذين سيتم التعاقد معهم فى المديريات التعليمية.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.