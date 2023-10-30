أخبار 24 ساعة.. حظر التعامل فى تجارة المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة الدمغة

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
خطوات تعديل الاشتراك التأمينى لأصحاب الأعمال والمصريين بالخارج.. التفاصيل
درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الجمعة.. العظمى بالقاهرة بين 29 و31
وزير الرى يلتقى نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية
وزير التموين: حظر التعامل فى تجارة المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة الدمغة
وزير التعليم يوجه المديريات بإعلان شكل امتحانات الشهادة الإعدادية 2024/2023
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