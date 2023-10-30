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أخبار 24 ساعة.. حظر التعامل فى تجارة المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة الدمغة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. حظر التعامل فى تجارة المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة الدمغة وزارة التموين
كتب محمود طه حسين

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وزارة التموين

حظر التعامل فى تجارة المعادن الثمينة

التسجيل بمصلحة الدمغة

اخبار مصر

اليوم السابع بلس




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